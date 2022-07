Mayotte Mayotte : Un homme agressé à l’arme blanche en plein préparatifs de son mariage

Un homme a été grièvement blessé par plusieurs individus la veille de son mariage. Les agresseurs ont utilisé des armes blanches et la victime a dû être hospitalisée. Trois personnes ont été interpellées. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 à 10:09

Le plus beau jour de sa vie aurait pu devenir le dernier. Samedi soir, alors qu’il faisait les derniers préparatifs pour son mariage, un habitant de Tsimkoura a été victime d’une violente agression.



Plusieurs individus sont arrivés armés à son domicile et l’ont frappé à l’aide de machette et de couteaux. Les agresseurs ont volé plusieurs téléphones, des cartes bleues ainsi que des vêtements du futur marié.



Gravement blessée, la victime a été transportée au CHU et a d’abord été placée en réanimation. L'homme est à présent stabilisé. La famille a reconnu certains individus et a porté plainte. Trois personnes ont été interpellées.



