Mayotte : Un homicide par arme blanche à Kawéni

Un jeune homme a perdu la vie ce jeudi, victime d'une blessure par arme blanche à la gorge. Une enquête pour meurtre a été ouverte par le parquet de Mamoudzou et devrait être confiée à un juge d'instruction. Par Yohann Deleu - Publié le Jeudi 27 Janvier 2022 à 18:42

La piste criminelle est privilégiée après le décès ce jeudi d'un jeune homme dans le quartier de Kawéni à Mamoudzou. Jeudi en fin de matinée, la police était avisée d'une blessure à l'arme blanche. La victime, atteinte à la gorge a été prise en charge par les secours, mais elle n'a pu être réanimée et est décédée peu après son hospitalisation.



Selon le parquet de Mamoudzou, un suspect est en garde à vue. Cette personne, dont l'identité doit être confirmée, "pourrait être l’auteur des faits au regard des explications qu’elle fournit. L’enquête se poursuit, axée sur un contentieux antérieur, mais nous devons poursuivre les auditions", indique le procureur Yann Le Bris au Journal de Mayotte.



Le mobile de l'altercation serait... un vélo. Et ironie de l'histoire : la victime aurait normalement dû être en garde à vue aujourd'hui...



A l'issue de la garde à vue, une information judiciaire devrait être ouverte.