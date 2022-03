Mayotte : Un greffier tente de s'ouvrir le ventre, le personnel du tribunal annonce des actions

"Au revoir". Le titre de la lettre de suicide du jeune greffier est aussi sobre que claire. Dans ce qui aurait pu être ses dernières lignes, le jeune homme dénonce les conditions de travail et d'accueil des personnels de la Justice à Mayotte. Manque de personnel, manque d'accompagnement.



Il explique avoir dû débourser pas moins de 10 000€ pour s'installer à Mamoudzou, entre le déménagement et les hébergements de fortune. Epuisé par les bouchons qui le contraignaient à se lever à 4h chaque matin, le jeune homme a craqué vendredi dernier, il est parti acheter un couteau et s'est ouvert le ventre avec.



Ce geste terrible est la dernière manifestation d'une "souffrance palpable" dénoncée ce jeudi lors d'une réunion intersyndicale. Un tiers des greffiers seraient en arrêt maladie, et deux magistrats sont en burn-out. En cause, "une hypervigilance" face à l'insécurité, indique une syndicaliste. "On vit enfermés, on se sent sous contrôle judiciaire".



Les personnels bouderont donc leur ministre de tutelle, auquel ils remettront simplement ce vendredi une série de propositions, notamment la création d'une cellule d'accompagnement pour proposer des logements provisoires aux arrivants, comme le fait déjà le Centre hospitalier de Mayotte par exemple. Mais aussi des mesures financières comme une prime de risque. En moins de deux ans, les syndicalistes relèvent une trentaine d'agressions subies par le personnel du tribunal dont plusieurs ont conduit à des départs précipités de Mayotte.