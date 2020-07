A la Une ... Mayotte : Un gendarme grièvement blessé au visage par un jet de pierre

Ce lundi 6 juillet, vers 3h du matin, un gendarme, commandant le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Mamoudzou, a été grièvement blessé lors d'une intervention à Dzoumogné, dans le nord de Mayotte.

Le commandant du PSIG a reçu une pierre au visage à bout portant alors qu'il se trouvait dans son véhicule. La pierre a brisé la vitre et percuté son visage. Il a été victime d'une double fracture de la mâchoire lui occasionnant une ITT (incapacité temporaire de travail) de 45 jours. d'ITT. S'il a pu quitter le centre hospitalier de Mamoudzou, il devra subir des soins complémentaires dans les prochains jours, après avoir été évacué sur La Réunion rapporte Le Figaro.



Les forces de l'ordre étaient en intervention à la recherche de deux individus soupçonnés d'être impliqués dans une tentative de cambriolage à bord d'un véhicule. Ils sont soupçonnés d'avoir cambriolé un supermarché spécialisé dans les produits surgelés. Les gendarmes avaient déjà essuyé des jets de pierre lors de leur intervention. Ils avaient dû faire demi-tour pour se munir de leurs casques avant de retourner vers le magasin ajoute Le Figaro.



