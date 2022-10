Mayotte Mayotte : Un an de prison avec sursis pour le chef d'entreprise Guito Narayanin

Le patron d'IBS était jugé suite à un accident du travail d'un de ses salariés qui avait eu le bras concassé dans un broyeur sur une carrière en 2016. Il écope d'une peine avec sursis et 50 000 euros d'amende pour sa société. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 5 Octobre 2022 à 06:29





Le 5 mai 2016, un salarié de la société IBS était victime d' un très grave accident du travail sur la carrière de Kangani, à Mayotte. Alors qu'il tentait de retirer un fil électrique qui s'était emmêlé dans un tambour de concassage, ce dernier redémarrait, lui broyant le bras et le blessant gravement au visage. L'homme avait dû ensuite subir une amputation et 120 jours d'ITT lui avaient été prescrits. Le salarié n'était plus en situation régulière depuis un an.Des irrégularités avaient été découvertes sur le site dirigé par Théophane Narayanin, dit Guito, 67 ans. Certain systèmes de sécurité ne fonctionnaient pas. Le candidat malheureux aux dernières élections législatives avait ainsi été poursuivi en justice et devait répondre de blessures involontaires, d'embauche sans visite médicale et de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail sans information ou formation

Lors de l'audience qui s'est déroulée le 20 septembre dernier au tribunal judiciaire de Mamoudzou, le parquet a requis deux ans de prison avec sursis contre le prévenu et 100.000 euros d'amende contre IBS, en tant que personne morale.



La décision est tombée ce mardi. Guito Narayanin, dont l'avocat avait plaidé la relaxe au motif que la législation locale en vigueur avant la départementalisation de 2018 ne prévoyait pas de peine de prison pour ces faits, est finalement condamné à un an de prison avec sursis. Sa société écope de 100 000 euros d'amende dont 50 000 avec sursis.