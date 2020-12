A la Une .. Mayotte : Un Noël volcanique pour la mission SISMAORE

La campagne océanographique baptisée SISMAORE a pris cap à l’Ouest pour étudier les fonds marins autour du nouveau volcan de Mayotte. Les scientifiques seront accompagnés de deux professeurs de SVT, en charge de fournir du contenu pédagogique pour leurs élèves. Une mission qui pourrait dévoiler des scénarios plutôt effrayants. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 24 Décembre 2020 à 15:23 | Lu 131 fois





Car cette mission SISMAORE regroupe à la fois des scientifiques et des enseignants pour une expédition scientifique autour du volcan sous-marin de Mayotte. Le rectorat de l’île aux parfums s’est pleinement impliqué dans le projet puisque trois professeurs de SVT sont mobilisés sur cette mission. Alors que deux d’entre eux ont embarqué à bord, le troisième va faire la liaison avec les élèves pour leur faire comprendre les évènements.



Deuxième volcan? Failles tectoniques?



Côté scientifique, la mission a également ses impératifs. L’équipe souhaite recueillir suffisamment de données afin de répondre à de nombreuses questions, notamment concernant les coulées de lave dans une zone située au Nord-Ouest du volcan sous-marin. Les scientifiques tenteront de savoir s’il s’agit d’un deuxième volcan, d’une faille ou d’un glissement. La possibilité que la zone soit à la limite deux plaques va également être étudiée.



L'enjeu de cette mission va au-delà de l'ouest de Mayotte. La mission SISMAORE veut comprendre si l'activité sismologique volcanique actuelle de Mayotte s'inscrit dans une géodynamique régionale du canal du Mozambique. L'équipe SISMAORE a annoncé sur son blog s'être élancée à bord du navire océanographique Le Pourquoi Pas? hier soir.



