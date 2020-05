Communiqué Mayotte: Soutien sans condition aux forces de l’ordre et demande de renforts Mansour Kamardine, député de Mayotte, réagit aux violences survenues les nuits dernières et demande l’envoi de renforts de "professionnels aguerris à la sécurité publique en zone difficile".

La multiplication des vols en bande organisée et le retour du phénomène de bandes violentes sur la voie publique oppressent les habitants de Mayotte de nouveau depuis plusieurs semaines. De plus, l’organisation de rassemblements en contravention avec la réglementation sanitaire se multiplie, notamment lors de mrengués, participant à la propagation de l’épidémie de coronavirus, sapant l’autorité de l’Etat, servant de prétexte à des heurts avec les forces de l’ordre et de moyens de planification de pillages.



Je le condamne avec la plus grande fermeté et me félicite de la mobilisation des forces de l’ordre auxquelles j’apporte un soutien inconditionnel.



Mais le soutien des Mahorais ne suffira pas. Le gouvernement doit aussi les soutenir en leur donnant les moyens d’action adéquats. C’est pourquoi j’ai interpelé à plusieurs reprises les autorités notamment le Président de la République (20 mars), le Premier Ministre (23 mars) et le Ministre de l’intérieur (17 mars) sur la nécessité de renforcer sans délai les effectifs de forces de l’ordre pour prévenir le risque qu’une crise sécuritaire s’ajoute à la crise sanitaire et humanitaire.



En effet, les forces de l’ordre sont en sous-effectif notoire puisqu’elles sont calibrées sur la population administrative officielle et non la population réelle. Il nous manque, de fait, plusieurs centaines de policiers et gendarmes pour avoir un dispositif complet.



Pour l’heure, les forces de l’ordre sont obligées de sélectionner les lieux d’intervention et les délits contre lesquelles elles agissent. Le retour en force de leurs actions contre les rassemblements illégaux nécessite de les renforcer pour leur donner la capacité d’être efficace. Rien ne serait pire que de déshabiller Pierre pour habiller Paul.



C’est pourquoi j’appelle les parents à prendre leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. De plus, j’invite le procureur de la République à vérifier la constitution de délit de mise en danger par les parents qui laissent leurs enfants rejoindre des manifestations interdites susceptibles entraîner des opérations de maintien de l’ordre qui par définition peuvent conduire à des blessures.



Surtout je réitère ma demande d’envoi à Mayotte de professionnels aguerris à la sécurité publique en zone difficile et en nombre suffisant pour garantir la sécurité publique.



Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Force doit rester à la loi mais encore faut-il que la loi soit appuyée par une force suffisante. Aurélie Hoarau Lu 170 fois