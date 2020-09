A la Une ... Mayotte: Sébastien Lecornu s’engage à répondre fermement à l’insécurité

Des émeutes éclatent depuis mardi 1er septembre dans les rues de Mayotte. Les jeunes barricadent les routes principales. Si hier, les manifestations restaient pacifiques, aujourd’hui ce n’est plus vraiment le même son de cloche. Par Ilona Payet - Publié le Mercredi 2 Septembre 2020 à 15:58 | Lu 437 fois

Les violences s'intensifient entre émeutiers et forces de l’ordre. Les manifestants sont en grande majorité des jeunes écoliers, ils demandent plus de transports en commun afin qu’ils puissent se rendre au collège/lycée.

Le ministre des Outre-mer, qui a reçu hier des élus locaux, en a été informé. Les discussions ont porté sur le développement économique de Mayotte, la crise de l’eau mais surtout l’insécurité extrêmement présente dans le département.



Les parlementaires présents sortent de la réunion avec une promesse du ministre des Outre-mer : ils auront "une réponse forte" face à cette insécurité pesante. Il a aussi été question de renfort important du dispositif pour assurer la sécurité.

Le sénateur de Mayotte Thani Mohamed Soihili assure que les mesures vont dorénavant être prises en concertation avec les Mahorais.

Il ajoute également : "les choses ne vont pas se décider en une réunion. La méthode qui a été décidée, se voit fréquemment".

Les élus demandent également un dispositif de prévention sur place.



L’ancien ministre chargé des collectivités locales, aurait apparement bien prit en compte la situation mahoraise. Il n’a pas proposé de mesures dans l'immédiat mais la mis en place une stratégie de proximité a été annoncée.

Sébastien Lecornu a également annoncé une visite sur l'île avant la fin de l’année.