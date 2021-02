La grande Une Mayotte/Réunion : La Préfecture pourra refuser la venue de certains voyageurs

Olivier Véran et Sébastien Lecornu ont fait des annonces conjointes ce jeudi au sujet de la lutte contre l'épidémie de Coronavirus à La Réunion. De nouvelles mesures ont été prises : Par BS - Publié le Jeudi 18 Février 2021 à 18:41 | Lu 938 fois

"Afin de renforcer le contrôle des motifs impérieux sur les liaisons La Réunion-Mayotte et La Réunion-Hexagone, une procédure d'examen par les services de l'Etat des justificatifs des motifs impérieux sera mise en place, en amont des vols à Mayotte et à La Réunion.



Le décret n°2021-173 du 17 février 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 permet désormais aux préfets d'établir une obligation de transmission des pièces justificatives des motifs impérieux.



Les passagers auront l'obligation de transmettre leurs justificatifs au moins 6 jours avant leur déplacement dans le cadre d'une procédure dématérialisée "Démarches simplifiées". Ils recevront de la préfecture un récépissé qu'ils devront présenter à la compagnie aérienne à l'embarquement. Pour les passagers qui ne justifient valablement pas d'un motif impérieux, la préfecture leur notifiera une décision de refus, ainsi qu'à la compagnie aérienne. Cette procédure sera effective sur les vols entre Mayotte et La Réunion, à compter du samedi 27 février. Les passagers concernés sont invités à se rendre sur le site de la préfecture de Mayotte et de la préfecture de La Réunion pour accomplir cette démarche."





Publicité Publicité