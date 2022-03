A la Une .. Mayotte : Quatre fois plus de cadres en 20 ans

L’Insee La Réunion-Mayotte vient de publier une note particulièrement intéressante s'attachant à l'étude de la qualité des emplois pour les natifs et natives de Mayotte. Les choses bougent, et dans le bon sens, pour la jeunesse mahoraise. Cependant, même si le niveau de formation s’est fortement élevé dans l'île, les natifs ne forment que 45 % des diplômés du supérieur et 35 % des cadres.



Publié le Samedi 12 Mars 2022

En 2017, près de 5.000 personnes travaillent comme cadre à Mayotte, soit quatre fois plus qu’il y a 20 ans.



L’élévation du niveau de formation local a accompagné l’avènement d’une société de services supplantant un monde agricole. En 1997, seuls 1.200 habitants de Mayotte étaient cadres, soit 5 % des travailleurs. Depuis les années 2000, le nombre de cadres augmente fortement et de manière continue. Il a été multiplié par 4 en 20 ans, soit une croissance deux fois plus rapide que celle de l’emploi total.



De plus en plus diplômées



Au fil du temps, les personnes nées à Mayotte ont pu davantage prétendre au statut de cadre, notamment les femmes. Les femmes natives sont en effet dorénavant aussi nombreuses que les natifs parmi les diplômés du supérieur. Le niveau de diplôme reste certes faible à Mayotte, mais l’enseignement supérieur se structure peu à peu. Le niveau de formation des natifs et des natives devrait donc continuer à progresser dans les années à venir.



Les cadres travaillent d’abord dans le secteur public, notamment dans l’enseignement : quatre cadres sur dix exercent dans le secondaire, essentiellement comme professeurs de lycée. La jeunesse de la population implique en effet des besoins éducatifs importants.



Le secteur privé offre de son côté peu de débouchés aux cadres, car sa taille est restreinte comme dans beaucoup d’économies des départements et régions d’Outre-mer.



Les professions libérales qui requièrent une longue formation restent particulièrement rares.



Près de huit cadres sur dix nés à Mayotte y restent ou y reviennent pour y travailler



Mayotte est ainsi la région française où la « fuite des cerveaux » est la moins prononcée.



Être cadre revêt plusieurs formes : professeur en lycée, cadre de la fonction publique, ingénieur, chef d’entreprise, ou encore profession libérale.