Mayotte Mayotte : Procès en appel d'une bande organisée semant la terreur

Condamnés dans les faits de vols et viols avec arme dans le quartier des Hauts-Vallons survenus en avril et juillet 2016, les trois accusés qui ont fait appel du jugement risquent la peine maximale si la question de la minorité est retenue en cour d’assise.

Par P.J - Publié le Jeudi 13 Avril 2023 à 15:41

Des cinq condamnés en 2022 pour des faits de vols et viols avec arme en bande à Haut-Vallons à Mamoudzou en 2016, trois ont fait appel. Leur procès en cour d’appel des mineurs a débuté mardi pour s'achever vendredi 14 avril.



Des victimes dont celui qui a été sauvagement attaqué un soir par cette bande organisée, alors qu’il discutait avec son amie dans la rue, se sont présentées à la barre des témoins, rapporte Mayotte Hebdo.



"Une dizaine d’individus cagoulés et armés nous ont entouré. Ils m’ont demandé de passer à l’arrière", a-t-il expliqué. L’homme, contrairement à beaucoup de victimes de cette bande, a pu s’enfuir.



Le groupe dont les membres étaient des mineurs au moment des faits opérait principalement la nuit. Ils ont agressé des automobilistes, les ont braqué ou ont violé leurs victimes. D’ailleurs, ils ont été identifiés grâce à du sperme laissé sur une des jeunes filles violées.



Âgés de 16 et 17 ans lors de leur arrestation, depuis, ces trois individus âgés aujourd’hui de 23 et 24 ans sont restés en détention. La question de la minorité avait été écartée en première instance. Si tel est le cas en appel, ils pourront écoper de la peine maximale de 20 ans de prison.