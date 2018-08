Mayotte: Prison ferme pour les braconniers, interpellés avec une tortue verte de 150 kg

Cinq individus ont été interpellé à Mayotte pour braconnage dans la nuit du 17 au 18 août dernier, dans le cadre d'une opération engagée par le service départemental de l'AFB (agence française pour la diversité).



Les inividus, qui avaient capturé, enlevé et transporté une tortue verte de 150 kg, étaient armés de plusieurs sabres, d’un couteau et d’une bombe lacrymogène. Lors de l'intervention, l'animal était encore vivant, et a pu être relâché après retrait des liens lui attachant les nageoires.



Les cinq hommes ont été remis à la gendarmerie et quatre d'entre-eux placés en garde à vue (l'un d'eux étant déclaré inapte à la garde à vue et faisant l'objet d'une enquête à part), rapporte le Journal de Mayotte. Ils ont été jugés ce lundi en comparution immédiate.



Peines de prison ferme



Les deux leaders ont été condamnés à un an de prison ferme avec mandat de dépôt et sont partis rejoindre la prison menottes aux poignets. Le troisième a écopé de 6 mois de prison ferme, une amende de 1000 euros, et de la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, tandis que le dernier, le plus jeune, âgé de 26 ans, de six mois ferme



Par ailleurs, au titre de la constitution de partie civile, les 4 braconniers sont condamnés à payer solidairement la somme de 2400 euros à l'Association pour la Protection des Animaux Sauvages (ASPAS).



Pour rappel, les faits concernés sont punissables de 2 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende et de la confiscation des objets et du véhicule. Par ailleurs, la loi du 16 juillet 2013 a permis de faire évoluer la loi française en édictant un nouveau délit, celui de "destruction, tentative de destruction ou trafic d'espèces protégées en bande organisées". Ce délit est passible de 7 ans d'emprisonnement ainsi que d'une amende d'un montant de 750 000 euros.