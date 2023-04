A la Une . Mayotte : Présélections du championnat de course de pneus

La commune de Tsingoni organise du 25 au 28 avril 2023 des présélections au Championnat de courses de pneus de Mayotte pour les jeunes âgés de 8 à 12 ans, et ce, pour la deuxième année consécutive. Par La rédaction - Publié le Mardi 25 Avril 2023 à 08:08

Compte tenu de la ferveur du championnat de course de pneu qui ne peut plus accueillir tous ceux qui voudrait y participer, les organisateurs ont mis en place un système de présélections qui seront organisées par différentes communes aux dates suivantes :



- Mardi 25 avril, 9h, Place Mariage à Tsingoni

- Mercredi 26 avril, 9h, terrain de football Mroalé

- Jeudi 27 avril, 9h, terrain de football Combani

- Vendredi 28 avril, 9h, terrain de football Miréréni



Le but, pour les courses communales, sera de sélectionner 32 jeunes qui représenteront leur commune lors de la course intercommunale le 2 mai prochain à Chiconi. La finale se déroulera le samedi 24 juin prochain à Mamoudzou .