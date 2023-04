A la Une . Mayotte : Pour empêcher les vols, ils piègent les bananes avec des aiguilles

A Mayotte, les producteurs de bananes, las des vols, ont inséré des aiguilles dans les fruits prisés en cette période de ramadan. Par NP - Publié le Mercredi 12 Avril 2023 à 09:39





Un stratagème qui n’a pas fonctionné puisque des clients ont alerté des policiers municipaux après avoir retrouvé des aiguilles dans des bananes.



Pour éviter de se faire voler leur production, des agriculteurs ont entrepris de piéger leurs bananes à l'aide d'aiguilles à coudre, révèle le journal Les Nouvelles de Mayotte. Seuls les producteurs savent où les aiguilles ont été placées et les retirent une fois les régimes à maturité.

Un stratagème qui n'a pas fonctionné puisque des clients ont alerté des policiers municipaux après avoir retrouvé des aiguilles dans des bananes.

Toujours selon le journal, malgré les pièges, les voleurs s'en prennent aux régimes et les vendent à la sauvette le soir sur les bords de route. Les autorités appellent à la plus grande vigilance.