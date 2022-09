Mayotte Mayotte : Plus de 10.000 naissances en 2021 et des décès en forte hausse

Par N.P - Publié le Jeudi 22 Septembre 2022 à 15:26

Après une baisse en 2020, les naissances repartent à la hausse en 2021 à Mayotte : 10 600 bébés de mères domiciliées sur l’île sont nés en 2021, soit 1 430 de plus qu’en 2020 (+ 16 %) et 840 de plus qu’en 2019 (+ 9 %), rapporte l'Insee.



La fécondité retrouve son niveau des années 2018 et 2019 et continue d’être portée par les mères de nationalité étrangère, comorienne pour la plupart. Celles-ci donnent naissance aux trois quarts des bébés nés en 2021, comme les cinq années précédentes. Un nouveau-né sur deux a un père de nationalité étrangère, et un peu plus d’un sur deux a au moins un de ses parents Français, précise l'institut de statistiques. De janvier à juillet 2022, 6 770 enfants sont nés de mères domiciliées à Mayotte, soit 3 % de plus par rapport à la même période de 2021.



En lien avec l’épidémie de Covid-19, les décès augmentent fortement à Mayotte en 2021 par rapport à 2019. Ainsi, 1 140 personnes résidant sur l’île sont décédées en 2021, soit 370 de plus qu’en 2019 (+ 47 %). Cette hausse de la mortalité touche particulièrement les personnes âgées de 65 ans ou plus mais également les 50-64 ans contrairement au niveau national.



De janvier à juillet 2022, 550 personnes domiciliées à Mayotte sont décédées, soit 19 % de plus par rapport à la même période de 2019, mais en net retrait par rapport à 2020 et 2021, souligne encore l'Insee.