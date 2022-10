Mayotte Mayotte : Opération anti-délinquance sur tout le territoire

Ce jeudi 29 septembre, la compagnie de gendarmerie de Mayotte à Koungou a mené une opération de lutte contre la délinquance en présence de Marie Grosgeorge, sous-préfète, directrice de cabinet du Préfet de Mayotte. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 4 Octobre 2022 à 07:11

Cette opération anti délinquance s'est déclinée sur l'ensemble du territoire mahorais à Dembéni, Chirongui, Ouangani, Pamandzi et Dzoumogné.



84 effectifs étaient engagés par la gendarmerie, en coordination avec les polices municipales et les douanes également mobilisées.

Cette mobilisation collective a permis un travail efficace pour assurer la tranquillité publique. "L'implication de tous est nécessaire pour prévenir les actes de violences et les faits de délinquance que subit notre département" commente le préfet de Mayottequi s'engage à reconduire d'autres opérations similaires pour assurer la tranquillité publique et rappelle que les forces de l'ordre œuvrent au quotidien pour assurer la sécurité des Mahoraises et des Mahorais.