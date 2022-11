A la Une . Mayotte : "Nous sommes des Français sans eau", déplorent les élus

Les autorités et les élus de l'île aux Parfums tirent la sonnette d'alarme car les habitants ont des difficultés à s'approvisionner en eau. Par C.L. - Publié le Mardi 22 Novembre 2022 à 09:03

Les Mahorais font face à une véritable crise de l’eau depuis plusieurs années. Des ‘tours d’eau’ sont organisés dans le 101e département français, une ou deux fois par semaine pendant la moitié de l’année. Cette mesure permettait aux habitants de faire des réserves dans les bacs, des seaux ou des bouteilles pour se doucher, faire la vaisselle ou tirer la chasse d’eau.



Estelle Youssouffa, élue du groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires, tempêtait à l’Assemblée nationale : "Nous sommes des Français qui n’avons pas d’eau !" Mansour Kamardine, élu LR, avait réussi à faire voter 73 millions d’euros via un amendement. Mais le recours à l’article 49.3 de la Constitution par le gouvernement a fait sauter ces amendements prévus dans le nouveau budget de l’Etat, précise Ouest France.



De nombreux projets pour une meilleure gestion et distribution d’eau durent depuis des années. Prévue à Oureveni, la construction d’une troisième retenue collinaire qui rejoindrait celles de Dzoumogné et de Combani, depuis plus de dix ans, est toujours bloquée par la préfecture. Il y a aussi la seconde usine de dessalement d’eau de mer. Notons que la première a de sérieux problèmes pour atteindre sa capacité normale.



Mansour Kamardine déclare craindre le pire pour les mois à venir malgré la signature en août d’un contrat de progrès des Eaux de Mayotte de 411 millions d’euros. Alors que chaque département de France possède un Office de l’eau, Mayotte a dû attendre fin octobre pour une promesse du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu.