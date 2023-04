A la Une . Mayotte : Mise en place d'un plan de sécurisation de l'exercice des professionnels de santé

Alors que le système de santé est fortement affecté par les problématiques d’insécurité à Mayotte, la préfecture et l’ARS ont décidé de mettre en œuvre un plan de sécurisation.

Par N.P - Publié le Mardi 11 Avril 2023 à 08:12

Le communiqué :



La question de l’attractivité des professionnels de santé à Mayotte constitue une des priorités de l’ARS Mayotte. Depuis l’année dernière, un travail partenarial a été amorcé suite au Comité intersectoriel mahorais pour l’attractivité, l’installation et la pérennisation des professionnels de santé à Mayotte (CIMAIPPS). Le plan de sécurisation de l’exercice des professionnels de santé constitue l’un des éléments de réponse du « choc d’attractivité » que l’ARS souhaite instaurer sur le territoire. Il s’agit de permettre aux professionnels de santé hospitaliers et libéraux de travailler dans un climat de sérénité et en toute sécurité, afin que soient garantis l’accès universel aux soins et la continuité des soins pour tous les Mahorais.es.



Un système et des professionnels de santé fortement impactés par les problématiques d’insécurité à Mayotte



Suite à l'installation du CIMAIPPS, plus de 400 professionnels de santé ont répondu à



Au-delà de l’atteinte inacceptable aux personnes, ce climat d’insécurité a des conséquences directes sur le fonctionnement du système de santé : deux-tiers des infirmiers indiquent ainsi ne plus se déplacer la nuit pour effectuer des soins. Cette situation constitue par ailleurs un frein notable au développement de l’offre de soins sur le territoire.



Forts de ces constats, le Préfet de Mayotte et le Directeur Général de l’ARS ont décidé de s’engager en faveur de la sécurisation des professionnels de santé du territoire, afin d’améliorer les conditions d’exercice de ces derniers.



Un plan d’actions concret pour améliorer les conditions d’exercice des professionnels de santé et favoriser l’attractivité du territoire.



Ce plan d’actions « SURETÉ », construit en partenariat avec la préfecture, les professionnels de santé de Mayotte et les forces de sécurité intérieure est articulé autour de 6 actions majeures :

