A la Une .. Mayotte : Mansour Kamardine peu convaincu par la visite d’Eric Dupond-Moretti

Le député de Mayotte Mansour Kamardine se dit satisfait de l’annonce d’Eric Dupond-Moretti concernant la construction d’une seconde prison dans le département. Néanmoins, il regrette le manque d’un plan global pour lutter contre l’insécurité et se méfie de promesses plus électoralistes que concrètes. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 13 Mars 2022 à 16:47

Le communiqué :



Après la tentative de suicide d’un greffier du tribunal judiciaire de Mayotte, la visite du Garde des Sceaux à Mayotte était rendue nécessaire pour répondre au malaise d’une large partie des personnes concourant à l’œuvre de Justice, qu’ils soient magistrats, greffiers, avocats, agents de l’administration pénitentiaire ou personnels administratifs.



Je me réjouis des annonces faites de construction d’une seconde prison et d’une cité judiciaire que j’appelle de nos vœux depuis des années. Néanmoins, l’absence de mise en œuvre d’un plan global d’édification de l’État de droit et de mise à niveau de la Justice à Mayotte rend cruel le défaut de prise en compte de la souffrance de l’ensemble des Mahorais face à la progression de l’insécurité et des violences sur le territoire du 101e département.



Actio personalis moritur cum persona ! Aux promesses faites à un mois de la fin d’exercice d’un gouvernement qui n’aura pas pris la mesure de la situation depuis 2017 et qui aura ignoré nos propositions réitérées de multiples fois depuis 5 ans, je privilégierai les annonces qui seront effectuées dans quelques semaines, dans le cadre d’une nouvelle législature, par les futures autorités nationales en charge de la Justice.



