Communiqué Mayotte : Mansour Kamardine lance un “appel au soutien ferme et public de l’ensemble des collectivités mahoraises et de la population”

Par Mansour Kamardine - Publié le Mardi 25 Avril 2023 à 09:56

Le communiqué :



Face à la mobilisation, au niveau national, de multiples structures d’aide aux immigrés clandestins, pour mettre en échec l’opération « Wuambushu » de retour de l’Etat de droit à Mayotte, j’appelle l’ensemble des maires et des présidents de structures intercommunales du 101ème département, à réunir, en urgence, leurs assemblées délibérantes pour voter des motions de soutien à l’opération de reconquête des territoires perdus de Mayotte, à l’instar du conseil départemental.



Au moment où l’Etat se mobilise, enfin, pour prendre à bras le corps l’insécurité, la violence barbare, le massacre de notre environnement et l’appropriation foncière illégale, les responsables politiques de Mayotte se doivent de montrer leur union et leur ferme résolution en faveur de l’opération « Wuambushu ».



Ceux qui s’opposent au retour de la sérénité publique à Mayotte et les artificiers du chaos « droitdelhommistes » doivent être mis en échec.



Les marchands de sommeil, quelle que soit leur nationalité, ceux qui vivent au crochet de l’immigration clandestine et des trafics illégaux doivent se résoudre à la fin de l’anarchie et au retour du respect des lois.



Dans nos communes, dans nos villages, dans nos quartiers et hameaux, réunis de nouveau, nous retrouverons les voies d’un destin paisible et d’un cadre de vie serein pour nos enfants.