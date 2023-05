Mayotte : Mansour Kamardine demande la déchéance de nationalité des hauts responsables comoriens binationaux

Alors que l'opération Wuambushu se poursuit à Mayotte, les élus mahorais poursuivent le combat sur le plan politique. Lors d'une prise de parole à l'Assemblée nationale, le député Mansour Kamardine a demandé au gouvernement d'être plus ferme avec les autorités comoriennes qui refusent la réadmission de leurs ressortissants expulsés "en infraction avec le droit international".



Ainsi, l'élu mahorais a demandé le retrait de la nationalité aux ministres et hauts responsables comoriens ayant la double nationalité. Il souhaite également que tout ressortissant comorien demandant un visa ou un titre de séjour reconnaisse formellement "la francité de Mayotte", sans quoi le refus serait un motif de rejet de la demande.



Malgré ce dernier souhait, le député veut la fermeture du service des étrangers de la préfecture, ainsi que la suspension des visas pour les ressortissants comoriens sur l'ensemble du territoire français.



Mansour Kamardine veut également taper au porte-monnaie en demandant à l'Etat de ne plus soutenir les Comores auprès de l'Ue, du FMI et de la Banque mondiale. Il souhaite également la fin des transferts d'argent vers l'archipel, ce qui représente 25% du PIB du pays.