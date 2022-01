Mayotte Mayotte : Levée du couvre-feu dès ce vendredi

Le préfet de Mayotte Thierry Suquet a, hier, annoncé un allégement de certaines mesures de freinage compte-tenu de la situation sanitaire améliorée dans l’Île aux Parfums. A compter de ce vendredi 28 janvier, le couvre-feu, la fin des jauges dans les bars et restaurants mais aussi l’interdiction du sport à l’intérieur seront notamment levés. Par NP - Publié le Jeudi 27 Janvier 2022 à 08:47





A Mayotte, 46,2% de la population générale dispose d’un schéma vaccinal complet. Avec un taux d’incidence de 398,6 cas pour 100 000 habitants et un taux de positivité, également en baisse, de 12,1 %, la situation sanitaire continue de s’améliorer à Mayotte. A La Réunion, la circulation reste soutenue avec 5 480 cas pour 100 000 habitants au 21 janvier et un taux de positivité de 30 %.Les chiffres évoluant positivement à Mayotte, le préfet a décidé de lever certaines mesures de freinage. À compter du vendredi 28 janvier matin, la levée du couvre-feu sur l’ensemble du département, la fin de la jauge de 6 personnes à table dans les bars et les restaurants, la fin de la jauge pour les sorties en mer et la fin de l’interdiction du sport en intérieur ont été annoncées.La jauge dans les commerces à 75 % de leur capacité a également été rétablie.En revanche, le port du masque dans l’espace public urbanisé et dans les établissements recevant du public est maintenu. Les manzarakas et des voulés (NDA : le voulé est une sorte de pique-nique en petit comité, où l'on fait griller des bananes vertes, du manioc, du fruit-à-pain et du cabri), les activités de prestation à domicile de traiteurs, de location de chapiteaux, tentes ou barnums à particuliers, d’animateurs de soirée à domicile, ainsi que le transport de matériel de sonorisation restent interdits. L’état d’urgence sanitaire reste en vigueur à Mayotte. En cas de dégradation de la situation sanitaire, le préfet pourra reprendre de nouvelles mesures de freinage pour protéger la population, indique la préfecture.A Mayotte, 46,2% de la population générale dispose d’un schéma vaccinal complet.