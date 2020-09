Océan Indien Mayotte : Les violences urbaines s'intensifient à Combani

Ce mercredi soir, à Mayotte, les violences urbaines se sont intensifiées entraînant de plus en plus un climat de peur. Les forces de l'ordre ont procédé au quadrillage de certains quartiers de la ville de Combani, afin d'éviter la reprise des affrontements. Publié le Jeudi 10 Septembre 2020

Excédés par ces combats de rue entre bandes, les habitants, qui vivent dans la peur, ont décidé de s'en mêler. En effet, les bandes ont brûlé des voitures lors de leurs affrontements et causé des dégâts aux habitations. Des bangas ont également été incendiés, ce qui a entraîné le départ précipité d'une partie de la population par crainte de représailles plus graves rapporte Les nouvelles de Mayotte.



De plus, le centre de l'île est en proie à des exactions pouvant s'expliquer par le fait d'une concentration de clandestins qui font régner la terreur, à l'instar de ceux qui s'en sont pris à la caserne de Kahani ajoute Les Nouvelles de Mayotte.



Ces violences sont d'autant plus regrettables que le préfet de Mayotte a lancé un concept de signature de plan de sécurité avec les maires. Le préfet de Mayotte devrait se rendre ce jeudi à Tsingoni pour évaluer la situation sur place, rencontrer les élus et la population.



