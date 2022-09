Mayotte : Les transporteurs ont bloqué le port

Il n’y a pas qu’à La Réunion que le port est soumis à des blocages. Hier, les professionnels du transport routier de Mayotte ont bloqué le port pour protester contre l’organisation qui ralentit leur activité. Selon les manifestants, les délais de mise à disposition des containers sont anormalement longs, ce qui a un impact économique pour toute la chaîne.



Certaines entreprises affirment ne pouvoir effectuer que trois livraisons dans la journée et estiment à 3 heures, le temps d’attente au port. De plus, les conteneurs restés au port augmentent les frais prélevés par Mayotte Channel Gateway (MCG), l’entreprise en charge de la gestion du site.



Une rencontre entre MCG et les manifestants a eu lieu hier dans l’après-midi. La direction de MCG s’est engagée à améliorer son organisation d’ici une dizaine de jours. Les chauffeurs affirment rester vigilants et prêts à agir si rien n’était fait.