Mayotte : Les tickets de barge font place aux cartes magnétiques

A l’embarcadère de Mamoudzou, depuis le 1er avril, il faut une carte magnétique et non plus un ticket pour accéder aux barges. Les agents du Service des transports orientent vers les guichets pour faire l’adhésion à la carte de transport rechargeable à 16 euros, rapporte Mayotte La 1ère.



Durant les premiers jours, les agents du Service des transports maritimes doivent avant tout faire de la pédagogie. Il reste ainsi possible d’échanger le ticket papier sous certaines conditions.



La décision d’opter pour la carte magnétique est le résultat d'une longue réflexion sur la modernisation du système de transport dans les barges. A savoir que les tickets en papier représentent un coût important pour le STM. De plus, les tickets en papier sont peu écologiques et peu pratiques pour les voyageurs.



Ce changement est plutôt bien accueilli par la majorité des voyageurs, indique le média. Le délai pour échanger les tickets en papier s’étend jusqu’au 30 avril.