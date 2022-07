A la Une . Mayotte : Les réfugiés, victimes d'agressions, manifestent ce 25 juillet

Faisant suite à la découverte d'un ressortissant burundais retrouvé mort sauvagement abattu quelques jours plus tôt, les réfugiés demandeurs d'asile ont manifesté ce 25 juillet dans les rues de Mamoudzou Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 26 Juillet 2022 à 09:33

Ce lundi 25 juillet matin, les réfugiés et demandeurs d’asile venus d'Afrique, ont manifesté dans les rues de Mamoudzou devant le commissariat de police, le Conseil départemental ainsi que le palais de justice. Ils réclament justice pour le ressortissant burundais retrouvé mort sauvagement abattu à Vahibé.



Les manifestants étaient environ 200 à 300 à exprimer leur mal-être indiquant qu’ils avaient quitté leur pays d’origine où ils n’étaient plus en sécurité, pour se retrouver sur un territoire où ils se retrouvent dans la même situation. Ils entendent également dénoncer les agressions graves et régulières dont ils sont victimes. À ce titre, ils ont dressé une liste qu’ils ont fourni aux autorités par mail.



Le secrétaire général de préfecture a reçu une délégation de quatre personnes qui ont ensuite été reçus par le procureur de la République.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur