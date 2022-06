Mayotte Mayotte : Les meutes de chiens errants dans le viseur

Un arrêté préfectoral a été pris en mars dernier pour réguler les meutes de chiens qui posent des problèmes de sécurité. Le lieutenant de louveterie sera en charge des opérations. Par NP - Publié le Mercredi 1 Juin 2022 à 07:03





A cette maltraitante animale s’ajoutent des problèmes de sécurité.



Face au danger sur la salubrité publique et les élevages que représentent ces meutes de chiens, le préfet de Mayotte Thierry Suquet a pris un arrêté préfectoral depuis le 21 mars dernier portant régulation administrative des meutes canines.



Ces chiens portent également atteinte à la faune sauvage et aux tortues marines, entre autres, indique le représentant de l’Etat.



Le lieutenant de louveterie sera en charge de réaliser ces opérations de chasse "nécessitant le recours à des armes à feu" à la demande des autorités. Les forces de l’ordre pourront également être mobilisées pour aider.



