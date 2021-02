A la Une .. Mayotte : Les kwassas font aussi le trajet dans le sens Mayotte/Comores...

Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 22 Février 2021





Traditionnellement, quant on parle de kwassas kwassas, on imagine des embarcations en provenance des Comores, essentiellement d'Anjouan, et se rendant à Mayotte, chargés à ras bord de clandestins fuyant les conditions de vie difficiles de leur pays.Mais ce que l'on ignore, c'est qu'il arrive parfois que les trajets se font dans l'autre sens.C'est ainsi que samedi matin, vers 8h45, un kwassa a été repéré quittant Mayotte et se dirigeant vers les Comores. Le centre opérationnel a aussitôt engagé deux patrouilles pour interpeler l'embarcation. Le kwassa a bien tenté de prendre la fuite mais il a finalement été arraisonné et trois étrangers en situation irrégulière ont pu être interpellés.Le bateau était rempli de matériel informatique à l'origine inconnue qui a été saisi. Quant aux trois ressortissants comoriens, ils ont été arrêtés et placés en détention en attente d'une éventuelle expulsion.Fait étonnant néanmoins relaté par linfokwezi , l’embarcation n’a pu être retrouvée par les forces de gendarmerie, en dépit de l’engagement de l’hélicoptère et des intercepteurs. Selon le site d'information en ligne mahorais, la gendarmerie suppose que le kwassa a été caché dans la mangrove.



