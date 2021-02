Mayotte : Les enseignants interdits de quitter le territoire

C’est une directive, provenant du directeur des relations et des ressources humaines du rectorat de Mayotte, que nous nous sommes procurée. Dans un court texte, il demande aux inspecteurs de l’Éducation nationale de veiller à ce que les professeurs soient bien présents sur le territoire même si les établissements scolaires sont fermés.



Jusque là, rien d’anormal puisque les personnels de l’Éducation nationale sont obligés de rester sur leur territoire d’affectation durant toute la période scolaire et qu’un confinement n’est pas une mise en congé des agents publics.



La directive précise toutefois que "seule une autorisation d’absence justifiée et préalablement sollicitée auprès de M. Le Recteur peut permettre à un personnel de quitter le département de Mayotte". Et c’est là que le bât blesse. Une enseignante s’est vue refuser l’autorisation de se rendre aux funérailles d’un membre de sa famille. Un autre n’a pas pu profiter de son congé paternité pour aller voir son enfant en métropole.



Selon certains enseignants, la Police aux frontières a reçu des consignes du rectorat pour les enseignants à l’aéroport, quel qu’en soit le motif. Enfin, les inspecteurs sont invités à signaler tous ceux qui auraient réussi à quitter l’île.