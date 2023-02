A la Une .. Mayotte : Les contractuels réclament leur droit à la retraite complémentaire au lycée Sada

Dans le sillage de la réforme des retraites, des enseignants contractuels du lycée de Sada ont, lors d’une manifestation sous la bannière de la FSU, formulé plusieurs revendications. Par P.J - Publié le Vendredi 10 Février 2023 à 07:38

La revendication première de ces contractuels est l’application de l’IRCANTEC, le Régime de retraite complémentaire obligatoire pour tous les agents non titulaires de l’Etat qui n’est pas encore appliqué à Mayotte, rapporte Le Journal de Mayotte .



Jacques Mikulovic, le nouveau recteur, soutient avoir rencontré les équipes de direction, les personnels dont les enseignants contractuels, et les parents d’élèves. Selon lui, un rendez-vous a été fixé le 15 mars avec la direction générale des ressources humaines au ministère pour trouver une solution. L’amélioration des conditions de la vie scolaire a également été abordée lors de la rencontre au lycée.



Le syndicat réclame également un recrutement massif d'AESH (Accompagnants d’élèves en situation de handicap) et la CDisation des AED (Assistants d’Education).