A la Une .. Mayotte : Les clandestins bannis des centres de protection maternelle et infantile

A partir de juillet 2023, les sans-papiers à Mayotte ne bénéficieront plus des services de santé dispensés par les centres de protection maternelle et infantile (PMI). Une décision prise et actée par le conseil départemental de l'île le jeudi 13 avril. Par N.P - Publié le Vendredi 21 Avril 2023 à 08:26

Lors du vote du budget de la collectivité, cette décision a été annoncée. Ainsi, ceux qui ne possèdent pas de papiers ou d’assurance ne se verront plus octroyer de soins dans les centres de PMI de Mayotte, rapporte Libération.



Ce public devra désormais se tourner vers le centre hospitalier de Mayotte, déjà considéré comme débordé et qui n’est plus en mesure de fournir un service satisfaisant aux patients.



Cette mesure intervient dans un contexte particulier : la sécheresse qui menace l'île et l’opération baptisée Wuambushu qui devrait être lancée sous peu.