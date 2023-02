Mayotte : Le taux de violences intrafamiliales en forte hausse

Les statistiques parlent d’elles-mêmes. D'après un récent bilan du ministère de l’Intérieur, les violences intrafamiliales sont en hausse en 2022 à Mayotte par rapport à 2021. Une hausse de 20,37% - de 108 à 130 faits - a été constatée en zone police, et de 44 % en zone gendarmerie (de 152 à 219 faits), rapporte 20 minutes.



Sur l'île au Parfum, qui compte entre 350.000 et 400.000 habitants, la délinquance générale est elle en hausse de 12,55 % selon les chiffres de la préfecture. À l'inverses, les violences crapuleuses (violences qui ont pour but le vol, l’appropriation) ont connu une baisse de 8,10 %, passant de 432 à 397 faits.