Mayotte : Le recteur remercie les enseignants

Depuis deux semaines, les établissements scolaires de Mayotte sont fermés en raison du confinement instauré sur l’île. Une fermeture qui ne signifie pas pour autant un arrêt de travail pour les personnels de l’Éducation nationale.



Une continuité pédagogique rendue plus difficile que dans le reste du pays en raison de la difficulté d’accès au numérique du 101e département.



"Votre engagement a rendu possible la continuité pédagogique et administrative de notre académie. L’ensemble des initiatives professionnelles et humaines qui ont été les vôtres est unanimement salué" a indiqué le Recteur dans son courrier pour témoigner de sa reconnaissance.