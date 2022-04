Mayotte Mayotte: Le prix de vente des carburants et du gaz au 1er avril 2022

Les prix des produits pétroliers et du gaz à Mayotte sont fixés par l’État, par arrêté préfectoral. Ainsi, le Préfet vient de signer l’arrêté qui fixe les tarifs à partir du 1er avril 2022. L' augmentation des prix de vente maximum des carburants a pu être modéré grâce à un dispositif de remise de 15 centimes par litre à partir du 1er avril 2022. Par NP - Publié le Samedi 2 Avril 2022 à 13:31

Supercarburants sans plomb : 1,74 € / litre Gazole : 1,51 € / litre Pétrole lampant : 1,20 € / litre Mélange détaxé : 1,22 € / litre GO Marine : 1,14 € / litre Bouteille de gaz de 12 kg : 29,00 euros l’unité. Les prix indiqués ci-dessus prennent en compte, s’agissant du Supercarburants sans plomb, du gazole, du mélange détaxé et du Go marine les dispositions du décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants. En effet, pour faire face à la hausse importante des énergies induite par la crise actuelle, il a été prévu dans le plan de résilience une aide de 15 centimes d’euro hors taxe par litre de carburants pour les opérateurs pétroliers, qui doit être répercutée intégralement aux consommateurs finaux à partir du 1er avril, et ce pour 4 mois. TotalEnergies Marketing Mayotte faisant partie des opérateurs qui ont signé la charte relative à cette aide exceptionnelle, les consommateurs mahorais bénéficieront, ainsi, de la remise de 15 centimes par litre pour les produits pétroliers précités. Par conséquent, ce sont ces prix (déjà remisés) qui seront affichés dans les stations-services de TotalEnergies. Les tarifs applicables à partir du 1/04/2022 sont les suivants:

Dans son communiqué de presse du 31/03/2022, La Préfecture précise que: " ce dispositif de remise de 15 centimes permet d’absorber totalement l’augmentation du prix de l’essence de 15 centimes et d’atténuer largement celle du

gazole en la limitant à 4 centimes au lieu de 19 centimes.



Le Préfet de Mayotte est attentif et s’assure de la mise en place à l’échelle locale de cette mesure exceptionnelle qui, dans le contexte actuel, aura un effet direct sur le pouvoir d’achat des Mahorais.



Le prix de la bouteille de gaz est également en augmentation ce mois d’avril, de 3€ par bouteille. Un dispositif de chèques énergie est en cours de déploiement ces dernières semaines pour aider les ménages à supporter ces augmentations importantes et impacter le moins possible leur quotidien ".