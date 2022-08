Mayotte Mayotte : Le prix de la course en taxi passe à deux euros

Depuis le 2 août dernier, il fautdébourser 40 centimes supplémentaires pour une course à bord des taxis légaux. Les syndicats réclamaient cette hausse depuis longtemps pour compenser l'augmentation des prix du carburant et les longs embouteillages. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 10 Août 2022 à 10:18

Ils militaient depuis longtemps pour que le prix de la course en taxi augmente et réclamaient 2,50 euros par trajet au lieu de 1,60 euro. Les syndicats de taxi de Mayotte se félicitent de l'accord passé avec la préfecture. Désormais, il faudra compter 2 euros tout rond pour une course et un euro supplémentaire pour des bagages.



Fin juin dernier, une opération escargot avait rassemblé une centaine de taxis sur Petite-Terre afin de manifester en faveur de la hausse censée compenser celle du prix des carburants mais aussi la perte d'opportunité due aux nombreux embouteillages sur l'île.

Une des conséquences de cette augmentation du prix de la course, effective depuis le 2 août dernier, est le recours plus nombreux aux taxis illégaux, les mabawa. Les artisans taxis qui ont vu le prix des courses augmenter régulièrement au cours de la décennie passée déclarent que cette partie du combat n'est pas de leur ressort mais de celui des forces de l'ordre.