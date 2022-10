Actu Ile de La Réunion Mayotte : Le pont provisoire de Dzoumogné est arrivé par bateau

Ce jeudi, le viaduc métallique démontable est arrivé au port de Longoni. La structure va remplacer de façon temporaire le pont endommagé par des incendies volontaires en juillet dernier. La mise en service est prévue pour le 23 octobre prochain. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 7 Octobre 2022 à 06:51





Endommagé suite à des incendies volontaires, le pont de Dzoumogné ne pouvait plus accueillir de poids lourds et une déviation était obligatoire via Mtsangamouji. Une passerelle provisoire avait été installée afin que les piétons puissent traverser. Comme elles l'avaient promis , les autorités ont trouvé une solution de rechange en attendant du définitif : celle d'un viaduc métallique amovible comme il existe à La Réunion. La structure a été acheminée par cargo. Elle est arrivée ce jeudi au port de Longoni avant son déchargement spectaculaire suivi en direct par le préfet, Thierry Suquet. Un convoi de plusieurs dizaines de mètres et va être acheminé vers Dzomougné prochainement.

Le nouveau pont après être arrivé à bon port devrait être "jeté" au dessus de la rivière. Les véhicules de plus de 40 tonnes seront alors en mesure de rejoindre le nord de l'île directement. La mise en service est prévue à la fin des vacances scolaires, le 23 octobre prochain.