Mayotte Mayotte : Le policier municipal vendait de fausses cartes d'identité

Le fonctionnaire de Pamandzi qui a prêté serment il y a quelques années au sein du tribunal judiciaire de Mamoudzou s'est retrouvé, cette fois-ci, de l'autre côté de la barre. Avec la complicité de faussaires métropolitains, il trafiquait des documents d'identité et les revendait à prix d'or. Il dort maintenant en prison. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 28 Juillet 2022 à 09:27

Seulement 5 ans d'interdiction d'exercer ont été prononcés à l'encontre de ce fonctionnaire de police de Pamandzi qui trafiquait, avec deux complices, de faux documents d'identité pour ensuite les revendre 4.000 euros pièce.



Condamné à un an de prison et une amende de 5.000 euros, il fabriquait ce que l'on appelle dans le jargon des faussaires, des doublettes. Avec l'aide d'un réseau situé en métropole, il était chargé d'établir des copies de vraies cartes d'identité en changeant la photo. Ainsi, les bénéficiaires pouvaient circuler librement dans l'île aux parfums, prétendre à un travail ou à des prestations sociales.

Un petit business qui a rapporté entre 36.000 et 48.000 euros à l'intéressé, rapportent nos confrères de Mayotte Hebdo qui ont assisté au procès correctionnel du prévenu et à celui de ses deux complices : une femme chargée de rabattre les demandeurs en situation irrégulière et un homme qui se chargeait d'acheter de vraies cartes d'identité avant de les revendre telles quelles.



L'audience a permis de mettre en lumière le phénomène selon lequel certains habitants de Mayotte vendent leur document d'identité pour quelques euros. La carte est ensuite revendue deux ou trois fois le prix acheté à quelqu'un d'autre. Seule obligation, la ressemblance physique entre l'acheteur et la photo du vendeur.



Le trafic du fonctionnaire de police de 31 ans qui "avait du mal à rembourser ses crédits", a duré pendant une année. Le stratagème aurait été repéré sur le réseau social Snapchat.