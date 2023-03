Mayotte : Le point sur les prix maximums des carburants

Les nouveaux prix concernant les produits pétroliers ont été communiqués par la préfecture de Mayotte.



Les produits concernés sont le suivant : supercarburant sans plomb, gazole routier et maritime, mélange détaxé, pétrole lampant, gaz de pétrole liquéfié.



Ces prix maximums (toutes taxes comprises) ont été établis à partir d’une méthode de calcul mentionnée dans la réglementation et données objectivables ainsi qu’en ajoutant aux prix hors taxe le montant des différentes taxes applicables.



A savoir que cette augmentation est liée directement à la hausse des prix du carburant à l’échelle mondiale.



Par exemple, le prix de la bouteille de gaz de 12 kg a augmenté de + 2,5 euros en raison de la très forte augmentation du cours mondial du butane, qui connaît une évolution de plus de 30% par rapport à février.