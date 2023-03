A la Une .. Mayotte : Le ministre Olivier Klein dresse un état des lieux de l'habitat

Olivier Klein, le ministre délégué chargé de la Ville et du Logemen,t était en visite officielle à Mayotte du 27 avril au 1er mars

Publié le Vendredi 3 Mars 2023

Lors de son passage à Mayotte, Olivier Klein est allé à la rencontre des l’association Régie du Territoire de Tsingoni, engagée dans la transition écologique et solidaire et l'activité culturelle pour l'amélioration du cadre de vie des locaux.



Le ministre a eu l’occasion d’échanger avec les bénévoles de cette association au courant d’un atelier chantier d’insertion de réparation d'appareils électroménagers au bénéfice des familles les plus modestes.



Pour découvrir la Cité Éducative qui agit dans le renforcement des acteurs locaux autour des enfants, Olivier Klein s'est rendu à Dzoumogné où il s'est entretenu avec les enfants qui bénéficient d’un accompagnement.



Le ministre s’est également rendu dans les bidonvilles tels que Kaweni ou encore à Vétiver avant de visiter les chantiers à venir des logements sociaux destinés à ces habitants. Sur place, Olivier Klein a dressé un état des lieux de la qualité de l’aménagement et des habitats.



Aux côtés du secrétaire général de la préfecture de Mamoudzou, Olivier Klein a rendu visite aux commerçants du marché.