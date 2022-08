A la Une . Mayotte : Le mawlida shenge classé au patrimoine immatériel national

Le mawlida shenge est désormais inscrit de façon officielle dans la liste du patrimoine culturel immatériel (PCI) national, suite à un dossier soumis et présenté par le MuMA, le musée du patrimoine historique culturel et environnemental de Mayotte.

Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 17 Août 2022 à 11:15

Le président du Conseil départemental, Ben Issa Oussei, a salué "une vraie reconnaissance de ce travail de qualité qui s’inscrit dans la volonté portée par le Département de mettre en avant les pratiques vivantes dont la mémoire est essentielle".



Le patrimoine culturel immatériel (PCI) est une catégorie de patrimoine issue de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée par l’UNESCO en 2003. Il s'agit du premier élément du patrimoine de l'île de Mayotte à figurer dans la liste du PCI du ministère de la Culture, une fierté pour Mayotte entière et pour les pratiquants de cet art qui constitue une expression tout aussi culturelle, spirituelle qu'artistique, pour cette tradition qui joue une fonction autant symbolique qu'emblématique.

Le samedi du MuMA du mois de novembre 2022 sera consacré à la célébration de cette inscription, en présence de professionnels et de praticiens du shenge.



Le Mawlida shenge est une pratique sociale et spirituelle de tradition soufie. C'est un ensemble indissociable comprenant toute une organisation sociale, du chant, de la musique, de la danse pouvant aller jusqu'à la transe. Il combine différentes esthétiques tant chez les femmes que les hommes. De plus en plus de jeunes pratiquent désormais cette discipline jusqu’alors réservée à des gens plus âgés.