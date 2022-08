Mayotte Mayotte : Le jumelage entre Mamoudzou et trois villes des Comores annulé

Suite à la signature de convention signée entre la ville de Mamoudzou et les villes comoriennes de Fomboni, Domoni et Mutsamudu, le ministre de l'intérieur des Comores a décidé d'annuler ces actes ce lundi 8 août. Par R.L - Publié le Vendredi 12 Août 2022 à 15:27

Le ministre de l’Intérieur des Comores a décidé d’annuler les conventions établies fin juillet 2022 entre la ville mahoraise de Mamoudzou et les communes comoriennes de Domoni, Mutsamudu et Fomboni le lundi 8 août dernier. Selon le ministre de l'intérieur, les accords sont non conformes au cadre normatif et aux procédures applicables.



La plupart des associations comoriennes avaient estimé que la signature de tels accords avec la ville de Mamoudzou à Mayotte, qui est un département français, constitue une violation flagrante de la constitution comorienne.



Par la voix de son ministre de l'intérieur, le gouvernement considère qu'il n'est pas question de ratifier des conventions de jumelage avec la commune de Mamoudzou pour la simple raison que les Nations Unies ont toujours reconnu la "comorienneté" de l’île de Mayotte. Il apparaît, selon certains comités comoriens défenseurs du retour de Mayotte dans les Comores et saluant la décision du gouvernement, que la stratégie française de passer en force "comme d’habitude" a échoué lamentablement.