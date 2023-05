A la Une . Mayotte : Le député Kamardine interpelle la première ministre avant son déplacement dans l'océan Indien

En amont du déplacement d'Elisabeth Borne à La Réunion, Mansour Kamardine souhaite sa visite à Mayotte au coeur de l'opération Wuambushu. Il publie une lettre ouverte. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 8 Mai 2023 à 16:51

Lettre ouverte à Elisabeth Borne



Vous avez programmé un déplacement à La Réunion du 11 au 13 mai prochain. Alors que l'opération « Wuambushu » vient d'être lancée par le gouvernement à Mayotte, que celle-ci rencontre les écueils du harcèlement judiciaire opéré par des associations d'aides aux migrants clandestins et du dédit des autorités comoriennes à accepter le retour de leurs ressortissants en infraction au regard du droit de séjour, il serait incompréhensible, qu'à l'occasion de ce déplacement, vous ne veniez pas à Mayotte. En effet, les habitants de 101b" département demandent que la détermination du gouvernement soit réaffirmée face aux tentatives de mise en échec de l'opération « Wuambushu ».



De plus, les services de l'Etat, qui s'investissent sous votre responsabilité, dans une tentative historique de restauration de l'Etat de droit à Mayotte, méritent que vous apportiez, in situ, votre soutien et vos encouragements. C'est le cas, notamment, des forces de l'ordre, qui comptent de nombreux blessés, suite à leurs actions contre les bandes criminelles organisées.

Enfin, les déclarations publiques de nombreux responsables nationaux de Moroni, prétendant que les Comoriens « sont chez eux à Mayotte » et que le territoire du 101' département leur appartient, se sont multipliées ces derniers jours. Elles nécessitent la réaffirmation, par votre présence sur le territoire, de la souveraineté française. C'est pourquoi, je vous saurais gré de bien vouloir aménager votre agenda pour effectuer une visite à Mayotte à l'occasion de votre déplacement dans l'Océan indien.



Dans l'espoir d'une réponse favorable, je vous prie d'accepter, Madame la Première Ministre, l'expression de ma très fidèle et sincère considération distinguée.