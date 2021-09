A la Une . Mayotte : Le collectif Mayotte en SousFrance demande la fin des motifs impérieux

"Nul ne doit être discriminé en raison de son état de santé". Dans un courrier adressé aux préfets de La Réunion et de Mayotte, le collectif Mayotte en SousFrance leur demande de retirer les motifs impérieux pour pouvoir voyager ou de l'appliquer à tous les passagers. En effet, les voyageurs non-vaccinés se rendant dans l'île aux Parfums sont obligées de présenter en plus d'un test PCR négatif un justificatif de déplacement. Par NP - Publié le Mardi 21 Septembre 2021 à 07:45

Messieurs les Préfets, Depuis plusieurs mois, les voyageurs non vaccinées voulant se rendre à Mayotte et à la Réunion sont contraints de présenter un motif impérieux d'ordre personnel, professionnel ou de santé. Seuls les vaccinées, peuvent voyager sans avoir à justifier leur déplacement et si j'ai bien compris, pour avoir le Pass Sanitaire il faut : - un schéma vaccinal complet - un test pcr négatif de moins de 72h - une attestation de rétablissement du covid datant de moins de 6 mois. Sauf que malgré la présentation de test pcr négatif des non vaccinés, ils sont obligés de justifier leur déplacement dans les territoires ultramarins (Mayotte/Réunion). Pour rappel, le vaccin ne protège pas contre la transmission du virus et donc sa propagation. Conformément à la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 contre les discriminations, nous vous demandons de retirer les motifs impérieux pour pouvoir voyager ou de l'appliquer à tous les passagers. Messieurs les Préfets, en tant que représentants de l'État, il est de votre devoir de faire appliquer la loi en matière de discrimination entre les individus. Nul ne doit être discriminé en raison de son état de santé. Veuillez recevoir, Messieurs les Préfets, nos sincères salutations. Collectif Mayotte En Sousfrance 1. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000018877783/ 2. https://www.mayotte.gouv.fr/Actualites/Communiques-de-presse/Communiques-de-presse-2021/Evolution-des-modalites-de-deplacement 3. http://www.reunion.gouv.fr/motifs-imperieux-liste-des-justificatifs-a8194.html





