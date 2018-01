Mayotte : Le CHM enregistre un nouveau record de naissances en 2017

Nouveau record de naissance enregistré par le centre hospitalier de Mayotte. L'établissement mahorais a en effet enregistré 9 674 naissances, soit 160 de plus qu'en 2016 (9 514 naissances).



L'annonce a été officialisée mercredi par la directrice de l'établissement, Catherine Barbezieux. Cette dernière a par ailleurs rappelé que l'activité de l'hôpital était extrêmement soutenue "avec plus de 72 000 passages aux urgences", soit autant plus que le CHU Félix-Guyon à La Réunion.



En revanche, "l'ensemble des postes médicaux avaient été occupés", le turnover reste malgré tout important au sein du centre hospitalier mahorais, comme celui des infirmiers en bloc opératoire, "en pénurie".



Pour contrer ces soucis de logistique, le CHM compte élargir son offre de soins dès cette année. Ainsi, un nouvel hôpital doit sortir de Petite-Terre en septembre 2018 et le premier service de soins de suite et de réadaptation, d'une capacité de 55 places, ouvrira quant à lui en 2019.



Un dossier a été déposé par la direction du centre hospitalier à destination du Comité interministériel de performance et de la modernisation de l'offre de soins (Copermo).



Lors de sa visite à Mayotte en octobre 2017, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait promis la reconstruction et l'augmentation des capacités du CHM serait financé par l'État à hauteur de 172 millions d'euros.