Mayotte Mayotte : La tension ne retombe pas à Koungou après le meurtre d’un jeune homme

Après la mort d’un jeune homme suite à son agression dimanche dernier, les habitants de Koungou ont érigé des barrages pour manifester leur colère. La situation est toujours compliquée ce mardi. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 7 Juin 2022 à 15:11

Impossible de circuler ce mardi matin entre Koungou et Majicavo. Depuis ce matin, des barrages ont été installés près du collège et dans le centre de Koungou, rendant impossible la circulation entre Mamoudzou et le nord de l’île.



De nombreux automobilistes ont essuyé des jets de pierre et ont préféré faire demi-tour. Les gendarmes ont levé les barrages, mais nombreux sont ceux qui restent méfiants pour leur sécurité et évitent le secteur.



L’origine de ce mouvement de colère a eu lieu dimanche dernier. Un jeune homme a été agressé par un individu à Majicavo. Transporté dans un état grave à l’hôpital, il décédera le lendemain. L’annonce de sa mort a provoqué la colère des habitants de Koungou, qui ont érigé les barrages. L’enquête est en cours pour comprendre les causes du décès.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur