A la Une .. Mayotte: La spectaculaire chute du taux d’incidence suscite l'espoir

Les données Santé publique France publiées le 21 janvier 2022 indiquent que Mayotte est devenue le département français le moins touché par l’épidémie. L’île aux parfums a connu une chute vertigineuse du taux d’incidence entre les deux premières semaines de l’année. Une situation qui suscite l’espoir de voir le même phénomène se produire au plan national Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 23 Janvier 2022 à 11:52

L’île aux Parfums dégagerait-elle des effluves d’espoir ? Selon les données de Santé publique France publiée vendredi dernier, Mayotte est devenue le département français le moins touché par l’épidémie. C’est surtout la vitesse de la baisse qui étonne.



Alors que sur la première semaine de l’année, le taux d’incidence était de 2.573 cas pour 100.000 habitants, celui-ci est descendu à 1.145 cas la semaine d’après. Cela représente une baisse de 56% en une semaine. Vendredi 21 janvier, le taux était même à 783,3 cas selon l’ARS de Mayotte, quand les autres départements de France affichent 4 chiffres.



D’autres indicateurs sont également porteurs d’espoir. Le taux de positivité est en baisse et s’établit 19,4%. L’indice de reproduction de la maladie est également en chute libre. Alors qu’une personne en contaminait 3 début janvier, il est descendu à 2 avant de s’établir à 0,81.



Les autorités appellent tout de même à maintenir la prudence et à poursuivre la campagne de vaccination. Le 101e département reste cependant soumis aux mesures nationales.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur