Mayotte : La préfecture poursuit ses opérations de décasage

Ce jeudi, ce ne sont pas moins de 25 cases et petits potagers sauvages qui ont été détruits sur Petite-Terre. Tous les habitants ont refusé les propositions de relogement selon la préfecture. Par La rédaction - Publié le Dimanche 9 Juillet 2023 à 08:19

“C’est une opération différente de ce qu’on a connu avant. On est sur des stratégies qui sont d’arrêter les bidonvilles aux limites des secteurs urbanisés et légaux”, souligne Thierry Suquet, préfet de Mayotte, à nos confrères de Mayotte Hebdo.



Derrière lui, un petit bidonville du quartier de M’bouyoujou, à Dzaoudzi-Labattoir, sur la Petite-Terre, qui doit être détruit ce jeudi. Devant la rudesse du terrain, les engins de chantier n’ont pas pu être déployés, et les ouvriers ont donc dû détruire les habitations à la main.



Le petit hameau regroupait donc 25 cases, ainsi que des enclos à animaux, des plantations d’arbres fruitiers ou des potagers familiaux. Un seul recours a été déposé devant le tribunal administratif de Mamoudzou, qui a été rejeté.



La gendarmerie de l’île aux parfums souligne une opération importante pour l’ordre public. En effet, le quartier servait de base arrière aux derniers membres d’une bande de malfrats. "Des petits groupes de délinquants se sont constitués, avec une présence d’un grand nombre de chiens, pour terroriser la population et effectuer des infractions", explique le général Olivier Capelle, le commandant de la gendarmerie de Mayotte, toujours à nos confrères de Mayotte Hebdo.



Un autre groupe de cases non loin est aussi dans le viseur de la préfecture. L’arrêté officialisant sa destruction a déjà été publié, l’opération anti-bidonville devrait démarrer sous peu.