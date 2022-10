Mayotte Mayotte : La population moins touchée par les addictions qu'en métropole

Une étude de Santé Publique France réalisée en 2019 sur 4700 personnes rapporte que les Mahoraises et Mahorais sont moins sujets aux addictions que la métropole. Le nombre de jeunes ayant essayé le cannabis, l'alcool ou la cigarette est plus faible qu'ailleurs en France.





Une consommation d'alcool bien en dessus de la métropole



Première surprise, la majorité des 15-69 ans n'ont jamais bu de l'alcool de leur vie. Seuls 26% des Mahorais majeurs déclare avoir déjà bu, contre près de 95% en métropole. Comme souvent, ce sont les hommes qui boivent le plus. Près de 42% d'entre eux ont confirmé en avoir déjà bu dans leur vie, et 24% dans l'année, contre seulement, respectivement, 12 et 5% chez les femmes.



Les résultats de l'enquête Unono Wa Maore , réalisée par Santé Publique France en 2019, sont connus et leurs résultats sont plutôt positifs. En effet, cette étude, qui a touché 4 770 personnes de 15 à 69 ans, montre que la population consomme moins d'alcool, de tabac ou de stupéfiants que le reste de la population française.

Un accès au cannabis jugé facile, mais deux fois moins consommé par rapport aux DROM



Le cannabis (appelé bangué par les Mahorais) reste le stupéfiant le plus répandu dans la population. Pourtant, l'étude montre que "l’expérimentation y concerne 6 % des adultes et 3 % des mineurs (contre respectivement 45 % et 33 % en métropole)". Si cette prévalence reste assez faible, près de 56% des personnes interrogées jugent son accès comme "très facile", et 8% "facile".



Alors que la chimique fait de réels ravages parmi ceux qui en consomment, l'étude révèle que son utilisation reste marginale. 5 % des hommes et moins de 1 % des femmes de 15-69 ans ont déclaré avoir expérimenté la chamane.

La prévalence du tabagisme plus faible qu'à La Réunion



Seuls 11% des Mahorais fument quotidiennement, avec en moyenne 11 cigarettes par jour peu importe le sexe des fumeurs, contre 24% en métropole. "Néanmoins, la prévalence du tabagisme quotidien parmi les hommes adultes est élevée (21 %), à un niveau comparable à celui des Antilles et de la Guyane, mais moindre que celui de La Réunion", note Santé Publique France. Bonne nouvelle également, la proportion de fumeurs lycéens est particulièrement faible, 4% contre près de 18% en métropole.



Si ces bons chiffres peuvent être considérés comme une tendance positive, les auteurs de l'étude notent que certaines populations restent exposées. "Les situations particulières observées par d’autres dispositifs sur des populations très vulnérables telles que les mineurs isolés restent très préoccupantes. Ces observations justifient une politique de prévention des consommations de substances ambitieuse et adaptée au contexte local", rappelle Santé Publique France.