Mayotte Mayotte : La police retrouve deux chiens volés

Sur sa page Facebook, la police nationale de Mayotte a communiqué sur une opération pour retrouver des chiens volés. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 24 Juin 2022 à 15:39

"C’est avec une grande satisfaction que la police nationale a pu récupérer ces deux gueules d'amour et les rendre à leurs légitimes propriétaires après une petite séquence 'soins' auprès d'une association", précise la police de Mayotte sur sa page Facebook. C’est d’ailleurs sur le réseau social que les forces de l’ordre avaient lancé un appel à témoin qui s’est avéré payant.



Les deux pauvres bêtes avaient été volées à leur propriétaire sur Mamoudzou. Le premier avait disparu depuis 5 mois, tandis que le second a été enlevé il y a 15 jours. La police remercie toutes les personnes qui ont relayé l’info "d’avoir permis cet heureux dénouement".



