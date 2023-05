Mayotte : La police retire 5.000 m2 de broussailles pour des raisons de sécurité

Une opération de sécurisation préventionnelle a été organisée par les forces de l'ordre dans le secteur de Tsoundzou à Mayotte. 5.000 m2 de végétation ont été débroussaillés par les policiers. Le but est de ne plus permettre aux délinquants de se cacher en bordure de route ou d'utiliser des troncs morts pour bloquer les voies de circulation.



La préfecture de Mayotte explique qu'enlever les encombrants, nettoyer les rues, entretenir les espaces publics, vise à "participer à la qualité des espaces de vie mais aussi empêcher les délinquants de se servir d'obstacles ou de projectiles pour bloquer, effrayer la population ou affronter nos gendarmes et policiers."